Вони просили додаткової підтримки у армії.

Державна прикордонна служба Латвії відкликає своїх співробітників з відпустки для посилення кордону з Білоруссю. Про це йдеться в офіційній заяві служби.

З вівторка, 15 серпня, вони мобілізують додаткові прикордонні наряди для посилення охорони зовнішнього державного кордону. "Рішення прийнято у зв'язку з різким посиленням гібридної загрози на латвійсько-білоруському кордоні за минулу добу, коли було виявлено 96 спроб незаконного перетину кордону, а також збільшеною участю білоруської влади в організації потоку нелегальних іммігрантів та інформацією про ризик, що свідчить про можливе посилення гібридної загрози", - йдеться в повідомленні.

Щорічну відпустку співробітників Держприкордонслужби призупинили, а тих, хто вже відпочивав, відкликали. Також вони запросили додаткову підтримку у національних збройних сил і поліції.

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Напруга на кордонах з Білоруссю

Як відомо, після перекидання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусь її сусіди почали посилювати свої кордони. У Польщі вважають, що найманці можуть провести операцію в Сувальському коридорі.

На початку місяця Латвія звинуватила Білорусь у допомозі нелегальним мігрантам у незаконному перетині кордону. Також про посилення міграційного тиску на кордон заявили в Польщі.

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