Голова прикордонної служби Латвії назвав ситуацію "найбільш напруженою" з 2021 року.

Уряд Латвії прийняв рішення закрити один із двох автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після сплеску спроб нелегальних мігрантів в'їхати в країну. Рішення прийнято після того, як минулого тижня прикордонне відомство закликало до цього кроку, пишуть Bloomberg і LSM.

Прикордонники отримали допомогу з Литви та Естонії після того, як спроби незаконного переходу кордону зробили ситуацію "найбільш напруженою" з 2021 року, заявив глава прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс. За його словами, за останні 6 діб прикордонники припинили 894 спроби незаконного проникнення на територію Латвії.

Закриття контрольно-пропускного пункту "Сілене" дозволить владі перекинути персонал, зокрема, на КПП "Патернієки", заявили в уряді. Міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс зазначив, що закриття КПП в Сілені також дозволить посилити охорону так званого "зеленого кордону".

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Відзначається, що пункт пропуску "Патернієки" продовжити працювати, "щоб не чинити істотного впливу на вантажні перевезення і на вкрай необхідні поїздки, які пов'язані з безперервністю виконання роботи, гуманними міркуваннями, непереборними обставинами".

Польща і країни Балтії - Литва, Латвія і Естонія - нещодавно домовилися узгодити план закриття кордону в разі збройного інциденту або організованого припливу мігрантів, але не стали вводити широкомасштабне закриття.

Ситуація на кордоні Латвії та Білорусі - новини

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня в Латвії заявили, що білоруська влада допомогла нелегальним мігрантам незаконно потрапити на територію країни. Порушників кордону затримали і повернули в країну виїзду.

В середині серпня Державна прикордонна служба Латвії відкликала своїх співробітників з відпусток для посилення кордону з Білоруссю після того, як за добу було виявлено 96 спроб незаконного перетину кордону.

Міграційна криза 2021 року супроводжувалася напливом нелегальних мігрантів, переважно з Іраку та Сирії, які намагалися потрапити до країн Євросоюзу через Білорусь. Тоді Латвія, Литва, Польща та Естонія звинуватили Лукашенка у використанні нелегальних мігрантів.

Після цього влада Литви побудувала на кордоні з Білоруссю бар'єр протяжністю близько 550 кілометрів. На польському кордоні також з'явилося загородження довжиною більше ніж 186 кілометрів.

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