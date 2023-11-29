Міністерське засідання ОБСЄ у Скоп'є бойкотуватимуть через приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова більше, ніж чотири країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що для порятунку Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) треба з неї вигнати Росію або перезаснувати організацію заново без РФ.

Голова МЗС на прес-конференції після першого засіданням Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС у Брюсселі розповів, що чотири країни офіційно заявили, що не будуть на міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп'є. Зокрема, це - Україна, Литва, Латвія і Естонія.

При цьому, голова МЗС зазначив, що таких країн, які бойкотуватимуть засідання Ради міністрів ОБСЄ, буде більше.

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Як відзначив Кулеба, міністри окремих країн сьогодні йому повідомили, що теж не будуть на міністерському засіданні, але не будуть про це говорити публічно, бо не хочуть "когось ображати".

Також окремі міністри планують сьогодні відвідати вечерю у Скоп'є, на якій міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова не буде, але їх не буде завтра на офіційній частині, у якій братиме участь Лавров.

"У сухому залишку, країн, які незгодні з участю Лаврова, більше, ніж чотири. Але кожна країна сама вирішуватиме, і ми поважаємо це, яким чином проявляти цю незгоду", - сказав Кулеба.

Водночас, він захистив Північну Македонію, яка цього року головує в ОБСЄ і проводить міністерське засідання. "Увесь рік Північна Македонія принципово і послідовно підтримувала Україну. За це їх треба похвалити", - відзначив Кулеба.

"Що стосується рішення запрошення Лаврова, то є група держав-учасниць ОБСЄ, які вважають, що на цей крок варто було піти для того, щоб врятувати ОБСЄ від повного колапсу і розвалу у зв'язку з тим, що треба ухвалити рішення про бюджет, головування і перепризначення керівників організації - генерального секретаря і керівників інституцій", - сказав Кулеба.

"Моя позиція відома добре, що якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії, або знайти шлях, щоб виключити Росію з ОБСЄ", - сказав Кулеба.

Засідання ОБСЄ за участі Лаврова

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ саме через очікувану присутність на ньому Лаврова. Аналогічне рішення ухвалили і глави зовнішньополітичних відомств Естонії, Латвії та Литви.

Водночас, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель і державний секретар США Ентоні Блінкен будуть присутніми на зустрічі ОБСЄ.

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