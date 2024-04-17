Член легіону зазначив, що на початку повномасштабного нападу російські громадяни з'явилися в Україні, щоб захистити її від окупантів.

Член Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що його життя не буде прожите марно, якщо він загине в боротьбі з путінським режимом.

"Якщо я загину в боротьбі з режимом Путіна, то моє життя не буде марним", - сказав він в інтерв'ю BILD. Легіон "Свобода Росії" неодноразово вступав у бої з російською армією в російських областях, які межують з Україною. Фінансування легіону, який Барановський називає "збройною опозицією Росії", забезпечується "російськими благодійними організаціями та іншими партнерами". При цьому він аідкреслив, що "підтримка європейських політиків була б надзвичайно доречною".

"Наша кінцева мета - звільнення Росії від путінського режиму", - зазначив він.

В інтерв'ю виданню він також прокоментував участь російських добровольців в Інтернаціональному легіоні, який воює проти російських окупантів. "Ми дуже вдячні президенту Володимиру Зеленському за те, що він дозволив нам своєю кров'ю спокутувати провину, завдану Україні нашою батьківщиною - Росією", - сказав Барановський.

Він додав, що на початку повномасштабного нападу російські громадяни з'явилися в Україні, щоб захистити її від окупантів. Барановський зазначив, що деякі з тих, хто пішли захищати Україну, вже перебували в країні, або жили там довгий час. "Деякі вступили до лав ЗСУ, щоб битися проти РФ... Спочатку [українська] влада не знала, як із ними вчинити. Незважаючи на російські паспорти, вони були потрібні як мотивовані бійці. Через кілька місяців уряд ухвалив рішення про включення інтернаціонального легіону до складу ЗСУ", - згадав він про ситуацію на початку війни.

"Ми беремо активну участь у боях у Донецькій області, особливо в районі Бахмута. У наші завдання входить повітряна розвідка, наступальні операції, розмінування і підтримка бойових груп", - перерахував Барановський.

Легіон "Свобода Росії"

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що легіон ще не готовий до походу на Москву, однак це стратегічне завдання для бійців. За його словами, заради цього цей рух і заснували.

"Треба розуміти, що нині ми не готові ще йти на Москву. Однак коли ситуація буде цьому сприяти, а також коли в нас зросте кількість бійців до відповідного рівня - ми обов'язково до цього завдання приступимо. Навряд чи це питання місяців. Однак це "завдання максимум" із самого початку, його ніхто не скасовував", - сказав він тоді.

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