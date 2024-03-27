Військовий оглядач Денис Попович заявив про передусім інформаційну та військово-політичну мету "походу".

Військовий оглядач Денис Попович перерахував цілі, яких досягнуто в результаті рейду російських добровольців на території прифронтових регіонів РФ.

"Я бачу передусім інформаційну мету, психологічну, військово-політичну мету. По-перше, це було здійснено перед так званими "виборами" президента РФ для того, щоб зіпсувати інформаційний фон. Тобто щоб певні люди зрозуміли, що попри заяви російської політичної верхівки, військові погано здатні забезпечити безпеку своїх громадян на всій території РФ. Про жодну стабільність тут і мови бути не може", - він скачав в ефірі телемарафону Єдиних новин, відповідаючи на запитання, яка була задача у Російського добровольчого Корпусу (РДК) цього разу та чи реалізована вона.

А політична мета, за його словами, засвідчила, що йде фізичне перенесення війни на територію РФ.

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"Не лише ураження НПЗ – це теж дуже корисна і правильна штука - але саме фізичне перенесення війни. І це створило негативний інформаційний фон, і негативні політичні наслідки. Це цей кейс – РДК, ЛСР, Сибірський батальйон", - сказав експерт.

Рейд добровольців у Росію

Як повідомляв УНІАН, у РФ 15 березня стартували так звані "вибори" президента, які тривали до 17 числа. Перед цим, 12 березня бійці "Свободи Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" заявили, що перетнули кордон та зайшли на територію Росії. З того дня розпочались бої з силами РФ у Курській та Бєлгородській областях.

15 березня доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський назвав триваючі бойові дії на прикордонних територіях Росії повноцінною війною, що перейшла вже на територію самої країни агресорки. За його словами, у Курській, Бєлгородській областях відбувались справді суворі сутички між добровольцями та російською армією. У Курській області, за словами Барановського, регулярні війська застосували практично весь арсенал російської армії - міномети, артилерію, навіть декілька літаків. Вони так само як і Україну тепер бомбили Курщину. Він зауважив, що всі ці обстріли припадають на житлові забудови.

Він зауважив, що і РДК, і Легіон "Свобода Росії", і Сибірський батальйон оголосили гуманітарні коридори, щоб цивільні місцеві не потерпали та могло евакуюватись.

За словами Барановського, цей визвольний похід має стратегічне завдання - похід на Москву і повалення путінського режиму, але це відбудеться згодом, "коли ситуація буде цьому сприяти".

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