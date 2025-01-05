Зеленський відкидає такий варіант.

Вихід Сполучених Штатів Америки з Північноатлантичного Альянсу стане кінцем для цього союзу.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, який припустив, що новообраний президент Дональд Трамп може ухвалити рішення про вихід з НАТО:

"Я думаю, що це дуже погано для НАТО. Це кінець, це загибель НАТО. І це прикро, бо я вважаю, що це дуже хороший Альянс. Можливо не все там добре через бюрократію, гроші. Але країни, що входять до НАТО, не воюють. На території жодної з цих країн немає війни".

Зеленський зазначив, що без Сполучених Штатів гарантії безпеки для України не можливі, оскільки це дуже сильна країна. Він також нагадав про внесок США у перемогу в Другій світовій війні.

Відео дня

Вас також можуть зацікавити новини: