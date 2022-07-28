Кім Чен Ин заявив, що уряд Південної Кореї буде знищено, якщо зробить які-небудь "небезпечні спроби".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР "повністю підготовлена" до будь-якого військового конфлікту з США. Пхеньян має намір найближчим часом провести сьоме ядерне випробування

Про це пише Bloomberg

Так, Кім Чен Ин виступив на річниці закінчення Корейської війни і попередив, що уряд Південної Кореї буде знищено, якщо зробить які-небудь "небезпечні спроби".

"Південнокорейський режим і його військові головорізи розробляють тактику, щоб протистояти нам у військовому відношенні. Така небезпечна спроба буде негайно покарана нашою могутньою силою, а режим Юнга і його армія будуть знищені", - заявив північнокорейський лідер.

У свою чергу президент Південної Кореї висловив "глибокий жаль" з приводу коментарів. За його словами, Сеул готова відповісти на провокації з боку Пхеньяна. Він також закликав Кім Чен Ина повернутися до переговорів з ядерного роззброєння.

Як раніше повідомляв УНІАН, Північна Корея пригрозила новою корейською війною. КНДР звинуватила США і Південну Корею в "розпалюванні військових дій". Причиною таких заяв стали спільні військові навчання США і Південної Кореї, які пройшли в липні.

При цьому дипломати КНДР назвали Південну Корею "Ордою, яка бажає жахів війни".

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