Афганістан не повинен стати притулком для тероризму.

Лідери країн "Групи семи" заявили, що легітимність майбутнього уряду Афганістану залежить від того, як він буде виконувати свої міжнародні зобов'язання.

Про це йдеться у заяві, опублікованій за підсумками екстреної зустрічі, присвяченій ситуації в Афганістані.

До лідерів приєдналися Генеральні секретарі ООН та НАТО. Вони підтвердили свою тверду прихильність народу Афганістану.

"Ми закликаємо дотримуватися зобов’язань, передбачених міжнародним правом у сфері прав людини, включаючи права жінок, дівчат та груп меншин, а також дотримуватися міжнародного гуманітарного права за будь-яких обставин", - йдеться у заяві.

Читайте такожТаліби заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпняЛідери відзначили, що Афганістан більше ніколи не повинен стати притулком для тероризму або джерелом терористичних нападів на інших.

"Працюючи з партнерами, зокрема з союзниками по НАТО, ми продовжимо рішучу та солідарну боротьбу з тероризмом, де б це не було виявлено. Будь-який майбутній уряд Афганістану має дотримуватися міжнародних зобов’язань та зобов’язань щодо захисту від тероризму; захищати права всіх афганців, особливо жінок, дітей та етнічних та релігійних меншин; підтримувати верховенство права; дозволити безперешкодний та беззастережний гуманітарний доступ та ефективно протидіяти торгівлі людьми та наркотиками", - підкреслили лідери.

Учасники зустрічі зазначили, що зараз їх пріоритетом є забезпечення евакуації їх громадян та тих афганців, які співпрацювали з ними, а також забезпечення безперервного виїзду з Афганістану.

Вони відзначили, що судитимуть про афганські сторони за їхніми діями, а не за словами.

"Легітимність будь-якого майбутнього уряду залежить від підходу, який він зараз застосовує до виконання своїх міжнародних зобов'язань та зобов'язань щодо забезпечення стабільного Афганістану", - підкреслюється у заяві.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно. Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

За даними МЗС України, в Афганістані ще залишається близько 50 українських громадян.

Автор: Людмила Жерновська