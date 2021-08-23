На борту перебувало 98 пасажирів.

До Києва прибув ще один український літак з евакуйованими з Афганістану людьми.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у Facebook.

На борту літака 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, у тому числі 27 дітей.

Цей рейс став останнім, який вилетів з Кабулу перед закриттям аеропорту на невизначений час.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що над третім евакуаційним рейсом з Кабула вони працювали "весь день, ніч і ранок".

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"Наразі в Кабулі лишаються ще близько 50 громадян України, які висловили бажання повернутися в Україну. Як зазначив Дмитро Кулеба, ми продовжуємо наполегливо працювати для евакуації всіх українців! Серед можливих опцій розглядається направлення військового літака; цивільний чартер з однієї з суміжних з Афганістаном держав; евакуаційні рейси організовані нашими партнерами або сухопутні варіанти вивезення наших громадян", - відзначив Єнін.

Евакуація українців з Кабула

Після 15 серпня терористичний рух "Талібан" захопив всі великі міста Афганістану, в тому числі Кабул. У зв'язку з цим США та інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян. Сам аеропорт знаходиться під охороною американських військових і їх союзників.

Україна раніше евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн: України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

22 серпня військово-транспортним літаком Іл-76МД були евакуйовані ще 83 людини, в тому числі 31 українець

Автор: Людмила Жерновська