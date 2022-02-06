Темою переговорів у форматі Веймарського трикутника стануть питання безпеки в Центральній і Східній Європі.

Президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у форматі Веймарського трикутника в Берліні.

Про це заявив глава кабінету Дуди Павло Шрот, передає польське агентство RMF24.

За його словами, зустріч відбудеться у вівторок, 8 лютого, вдень або ввечері. Сторони планують обговорити питання безпеки в Центральній та Східній Європі.

Раніше глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч заявляв, що темою майбутніх переговорів стане Україна.

"І Франція, і Німеччина, і Польща роблять різного роду дії (щодо ситуації в Україні - УНІАН). ... Кожна з цих країн має свої контакти, і лідерам трьох великих європейських держав варто обмінятися цими контактами. Думаю, це також буде можливість для президента Дуди відзвітувати про свої переговори в Пекіні " - сказав Кумоч.

Він підкреслив, що у всіх трьох країн є бажання вперше за довгий час зустрітися у форматі Веймарського трикутника.

Читайте такожУ Марокко хлопчика 5 днів намагалися врятувати з колодязя: він не вижив (фоторепортаж)Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон говорив про можливість проведення тристоронньої зустрічі з Польщею та Німеччиною щодо ситуації в Україні.

3 лютого президент України Володимир Зеленський вдруге за тиждень провів з Макроном телефонну розмову. Того ж дня президент Франції провів телефонні розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою і російським лідером Володимиром Путіним.

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