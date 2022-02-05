За даними Bild, атака може статися вже у лютому, "але не пізніше березня".

Німецьке видання Bild опублікувало деякі матеріали західних спецслужб щодо можливих варіантів захоплення Кремлем вищої влади в Україні.

План полягає у розгортанні окупаційної влади за трьома етапами, метою яких є створення "союзної держави" з РФ, пише Bild. Водночас видання зауважує, що це "один зі" сценаріїв у випадку повномасштабного наступу Росії на Україну.

І етап – здача міст

Російська армія планує оточити великі міста країни після знищення сил безпеки, після чого Москва перекине туди агентів спецслужб РФ.

Перед агентурою в такому випадку стоятиме завдання "створити проросійське керівництво", яке потім домовилося б про капітуляцію і "передачу" території окупантам.

Російські спецслужби захопили б стратегічні об’єкти, усуваючи загрози, вербували б охочих співпрацювати тощо.

Така тактика, згідно з опублікованим звітом, стосується тільки тих міст України, які "мирним шляхом" не перейдуть під контроль Росії.

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ІІ етап – скликання "Народної ради"

Після того, як усі великі міста капітулювали б й опинилися б під контролем Москви, путінський режим планував би створення фіктивного парламенту – "Народної Ради".

Вона замінить справжній парламент, оголосивши недійсною Верховну Раду. "Народна Рада" стане маріонетковим законодавчим органом України, до неї ввійдуть ті, кого відберуть російські спецслужби.

З "Народної Ради" виникне "так званий уряд", який керуватиме країною у повній залежності від Росії. На думку спецслужб, ці "бюрократичні маневри" нададуть перевороту окупантів "вигляду демократії й правового захисту".

Всі ці заходи супроводжуватимуться масивними пропагандистськими зусиллями росЗМІ в Україні та на Заході. Проросійські "експерти" та політики будуть виправдовувати вторгнення, а кампанія з дезінформації сформулює "причини" війни й майбутньої "русифікації".

ІІІ етап – НС і табори для неугодних

Маріонетковий уряд буде мати тільки одне завдання – зламати спротив мільйонів українців, пише Bild.

У секретному звіті, який цитує видання, йдеться про "оголошення надзвичайного стану" й "створення таборів", у які відправлятимуть українців, які проявили незговірливість.

"Табори для утримання проукраїнських активістів вже обговорюються і формуються списки тих, кого ув’язнять", – пише Bild.

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Іншу частину населення гнобитимуть і тероризуватимуть російськими спецслужбами, поки опір окупантам не зникне.

Після чого маріонетковий уряд проведе псевдореферендум щодо приєднання України до Росії.

Згідно з повідомленням Bild, ФСБ тісно співпрацює з урядом РФ над планом вторгнення і наразі готує проросійські групи для розгортання в Україні.

Путін займається вербуванням українських політиків й має на меті створення "союзної держави" з Білоруссю та Україною у складі.

За даними Bild, атака може статися вже у лютому, "але не пізніше березня".

Російське посольство у Німеччині назвали опублікований сценарій вторгнення і путчу "дивною сумішшю домислів і чуток", яку РФ "принципово не коментує".

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