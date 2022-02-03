Зустріч може відбутися найближчими днями.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість проведення тристоронньої зустрічі з Польщею та Німеччиною щодо ситуації в Україні.

Про це пише Reuters.

"У Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він і президент Польщі Анджей Дуда обговорили можливість тристоронньої зустрічі разом з Німеччиною найближчими днями щодо ситуації в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 3 лютого президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з Еммануелем Макроном.

Читайте такожЗеленський провів переговори з Ердоганом у Києві: результати зустрічіПеред цим у президента Франції має відбутися розмова з президентом Росії Володимиром Путіним.

Можливе вторгнення РФ в Україну

Восени минулого року РФ загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових і техніки. В Україні та низці країн Заходу попереджали, що РФ може зважитися на повномасштабне вторгнення.

Наприкінці січня поточного року американський президент Джо Байден говорив, що США не мають наміру відправляти своїх військових в Україну.

У тому ж місяці Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що стягнутих до кордону з нашою країною військ Росії недостатньо для повномасштабного вторгнення.