Також Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69.

В Кузьминскому лісопарку поблизу міста Котельники застрелили заступника генерального конструктора, керівника відділу функціонального програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського.

Як зазначило джерело УНІАН в Силах оборони України, до його знищення може бути причетне Головне управління розвідки Міністерства оборони. Шатський працював у федеральному державному унітарному підприємстві Московське дослідно-конструкторське бюро "Марс", яке є дочірнім підприємством державного холдингу з атомної енергії "Росатом".

За словами джерела, Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69, а колеги вважали його головним ідеологом впровадження штучного інтелекту в БПЛА та в інші літальні та космічні російські апарати:

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"Нагадуємо, що кожна особа, яка так чи інакше причетна до розвитку російського ВПК і таким чином підтримує російську агресію проти України є законною ціллю для Сил оборони".

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