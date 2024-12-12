Був убитий Михайло Шатський, який працював над модернізацією крилатих ракет.

Під Москвою було ліквідовано заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського. Відомо, що він займався модернізацією російських крилатих ракет X-59 до рівня X-69 і впровадженням нових безпілотних літальних апаратів у війну проти України.

"У Буданова довгі руки. Схоже, ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю. Він [Шатський] винен у смерті тисяч невинних українців", - заявив російський опозиціонер Олександр Невзоров у Telegram.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про стрілянину в місті Котельники Московської області.

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"Застрелено чоловіка. У районі Кузьмінського лісопарку, імовірно, сталося вбивство. На місці спецслужби, нападник зник", - йшлося в повідомленні.

Інші ліквідовані окупанти

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії було ліквідовано пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ Дмитра Голенкова. Він причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах.

Крім того, у Севастополі вбили керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Транковського. "Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі", - зазначило інформоване джерело в СБУ.

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