Під Москвою було ліквідовано заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського. Відомо, що він займався модернізацією російських крилатих ракет X-59 до рівня X-69 і впровадженням нових безпілотних літальних апаратів у війну проти України.
"У Буданова довгі руки. Схоже, ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю. Він [Шатський] винен у смерті тисяч невинних українців", - заявив російський опозиціонер Олександр Невзоров у Telegram.
Раніше російські ЗМІ повідомляли про стрілянину в місті Котельники Московської області.
"Застрелено чоловіка. У районі Кузьмінського лісопарку, імовірно, сталося вбивство. На місці спецслужби, нападник зник", - йшлося в повідомленні.
Інші ліквідовані окупанти
Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії було ліквідовано пілота 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ Дмитра Голенкова. Він причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах.
Крім того, у Севастополі вбили керівника штабу ракетних кораблів ЧФ РФ Транковського. "Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі", - зазначило інформоване джерело в СБУ.