Літак ВПС США розвернувся біля Антарктиди через російську ракету

Росія попередила Нову Зеландію про запланований запуск ракети, після чого американський C-17 розвернувся та повернувся до Крайстчерча.

Військово-транспортний літак ВПС США C-17 Globemaster, який прямував із Нової Зеландії до Антарктиди, був змушений повернутися до Крайстчерча після попередження про потенційно небезпечну активність у повітряному просторі. Причиною стало повідомлення Росії про запланований запуск ракети, пише The Hill.

Літак із позивним ICE28 вилетів із Крайстчерча близько 9:00 за місцевим часом. Однак менш ніж через три години він розвернувся та взяв курс назад на новозеландський аеродром.

Причиною стало спеціальне повідомлення для льотчиків NOTAM, яке видало Управління цивільної авіації Нової Зеландії.

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Спочатку новозеландська влада повідомила лише про потенційно небезпечну діяльність, яка стала причиною появи NOTAM. Згодом з'ясувалося, що російське агентство повітряного транспорту повідомило Нову Зеландію про запланований запуск ракети.

"Російське агентство повітряного руху повідомило нас про запланований запуск ракети та пов’язану з ним потенційну небезпеку для міжнародного повітряного простору в межах Океанічного району польотної інформації Нової Зеландії", – заявили в новозеландському Управлінні цивільної авіації.

У зв'язку з цим влада створила тимчасову небезпечну зону та видала попередження для операторів повітряних суден.

Водночас NOTAM не означав повної заборони польотів через цю територію. Авіакомпанії та інші оператори самостійно оцінюють ризики та вирішують, чи варто пролітати через зазначену зону.

Небезпечна зона охоплює величезну територію

Йдеться про Океанічний район польотної інформації Нової Зеландії. Це повітряний простір над відкритим морем, за який Нова Зеландія відповідає в межах міжнародних домовленостей про управління повітряним рухом.

За даними новозеландської служби управління повітряним рухом, цей район займає близько 30 мільйонів квадратних кілометрів. Він охоплює значну частину південної частини Тихого океану, Південний океан і Тасманове море.

Літак виконував регулярний антарктичний рейс

C-17 прямував до Антарктиди в рамках зимового сезону польотів ВПС США. Такі рейси використовують для доставки дослідників, обладнання та інших необхідних вантажів перед початком літнього наукового сезону.

Крайстчерч є одним із ключових пунктів для американських і новозеландських антарктичних програм. Звідти щороку виконують транспортні рейси до дослідницьких баз в Антарктиді.

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