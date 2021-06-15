Першим прес-конференцію дасть президент РФ.

Посадку літака у Женеві російської делегації з кремлівськими пропагандистами затримали, тоді ж приземлився борт з американським президентом Джо Байденом.

Російський лайнер був у «зоні очікування» близько години. За цей час повітряне судно з росіянами кружляло над Женевою, зробивши кілька десятків кіл, пишуть РИА Новости.

В цей час в аеропорту Куантрен сідав борт №1 США з президентом Джо Байденом. Про що свідчать світлини Reuters.

Читайте такожУ Женеві готуються до візиту Путіна: там з'явилося скандальне графіті з Навальним (фото, відео)У Женеві відбудеться зустріч американського та російського президентів, що триватиме, за даними CNN, 3-4 години.

«Зустрічі Байдена і Путіна можуть тривати чотири або п'ять годин. Спочатку вони проводять прес-конференцію Путіна, а потім Байдена», - написала кореспондент CNN у Білому домі Кейтлен Коллінз на сторінці в Twitter, зазначивши, що Байден нещодавно зустрівся з провідними експертами по Росії, які порадили йому не проводити спільну прес-конференцію.

За її інформацією, спочатку на женевську віллу Ла Гранж приїде Путін, а потім Байден. Планується щонайменше дві зустрічі.

«Білий дім пропонує такі деталі для завтрашнього саміту: очікується, що спочатку приїде Путін, а потім Байден. Планується щонайменше дві зустрічі: одна з Байденом, Путіним, держсекретарем США і міністром закордонних справ Росії. Потім велика зустріч з президентами + ще 5 осіб», - написала Коллінз.

Зустріч Байдена і Путіна запланована на 16 червня в Женеві, в знаменитій віллі La Grange.

6 червня Байден розповів про свою позицію на майбутній зустрічі з Путіним. Американський президент зазначив, що друзі, партнери й союзники США дивляться на світ під тим же кутом зору, що і Сполучені Штати.

Він запевнив, що США рішуче захищатимуть демократичні цінності та власні національні інтереси.

Байден також зазначив, що Сполучені Штати не хочуть конфлікту з РФ, а хочуть стабільних і передбачуваних відносин, хочуть працювати з Росією в питаннях стратегічної стабільності й контролю над озброєннями.

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Автори: Яна Ставська, Інна Андаліцька