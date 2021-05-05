Російська пропаганда продовжує працювати в цьому напрямку.

У Кремлі знали, що чеська влада має дані про причетність російських спецслужб до вибухів на військових складах у Врбетіце, тож Росія з самого початку запустила інформаційну кампанію для дискредитації Праги.

Про це заявив голова військової розвідки Чехії Ян Бероун, повідомляє НВ із посиланням на Hospodářské noviny.

За його словами, російська пропаганда продовжує працювати в цьому напрямку.

"Однозначно ми бачимо підвищену активність різних проросійських соціальних мереж, дезінформації та перекручених інтерпретацій фактів. Це було видно навіть завчасно, ще до того як (чеська влада - ред.) проінформувала громадськість про цей інцидент", - заявив він.

Віце-прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ Чехії Ян Хамачек заявив, що у чеських спецслужб і поліції немає інших версій вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце 2014 року, крім як причетність російського ГРУ.

Читайте такожБолгарія підозрює шістьох росіян у вибухах на складах боєприпасів

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

У солідарність із Чехією країни Балтії та Словаччина загалом минулого тижня вислали сім російських дипломатів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій