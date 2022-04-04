В Афінах колона проїхала повз учасників акції на підтримку України.

У неділю, 3 квітня, в німецькому Берліні і грецьких Афінах відбулися автопробіги з російським триколором.

Фото продемонстрували спільноти Vitsche Berlin і Help Ukraine in Greece.

"Група невідомих у Берліні виїхала великою автоколонною на підтримку дій Росії, війни та жорстоких вбивств українців. Ми закликаємо українців бути обережними і не контактувати з учасниками автоколони", - заявила німецька спільнота.

На думку спільноти, група людей, яка відкрито підтримує масові вбивства населення в Україні, несе небезпеку для кожного жителя Берліна.

Аналогічна ситуація в неділю сталася на Синтагмі (площі Конституції) в Афінах. Автоколона з російськими прапорами проїхала повз учасників акції на підтримку України.

Інциденти мали місце наступного дня після того, як в мережі з'явилися факти підтвердження вбивств мирного населення в Бучі (Київська область).

Звірства армії РФ у Бучі

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що ВСУ вигнали російських окупантів.

Відступаючи, вони мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

На вулицях міста виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати ґвалтували, знущалися і катували людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники і мародери, які називають себе армією, заслуговують тільки смерті після того, що зробили.

Разом з тим Москва відкидає причетність своїх військ до військових злочинів проти мирних жителів захоплених РФ українських міст.

Інформацію про тортури, зґвалтування та вбивства українців у Бучі російське військове командування називає "провокацією". На думку Кремля, зазначені злочини скоїли "неонацисти".

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Оприлюднена інформація про звірства РФ в Україні спонукала Євросоюз переглянути своє ставлення до ембарго на енергоресурси з країни-агресора. А польський президент Анджей Дуда закликав надати ЗСУ більше зброї.

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