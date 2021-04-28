Сейм засудив провокаційні дії Росії біля кордонів України і висловив тверду підтримку Україні в справі вступу до НАТО та ЄС.

Сейм Литви прийняв резолюцію щодо провокаційних дій Росії біля кордонів з Україною.

За це рішення проголосували 102 депутати, один член Сейму утримався, проти не проголосував ніхто, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інтернет-видання DELFI.lt.

«Сейм рішуче засуджує здійснювану Російською Федерацією неспровоковану воєнну агресію, односторонні дії, які грубо порушують двосторонні та багатосторонні угоди, а також норми міжнародного права, які становлять загрозу для безпеки Європи, і вимагає негайно ці дії припинити», - йдеться в документі.

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У резолюції підкреслюється тверда підтримка України в справі вступу до НАТО та ЄС, а також відзначається, що в Росії «немає і вона не може отримати право вето стосовно членства України в НАТО, а також щодо інших рішень Альянсу». Сейм Литви також висловив підтримку у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

У резолюції також є заклик до РФ припинити агресію, провокації та поширення пропаганди проти України, негайно відвести війська від кордону з Україною, реалізувати міжнародні зобов'язання, зокрема й мінські угоди, і повернутися до співробітництва, заснованого на міжнародному праві та взаємній повазі.

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Автор: Світлана Закелова