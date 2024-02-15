Міністра оборони США виписали з лікарні після операції через рак простати.

Глава Міноборони США Ллойд Остін повертається до роботи в Пентагоні після проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Остін повернувся до роботи в четвер "після короткої роботи вдома, щоб відновитися після останньої госпіталізації".

"Остіна виписали з лікарні у вівторок після процедури, пов’язаної з проблемою сечового міхура", - пише видання.

ЗМІ пише, що Остін лікувався від проблеми з сечовим міхуром, яку "було виправлено за допомогою нехірургічних процедур". Лікарі сказали, що проблема була пов’язана з операцією з приводу раку передміхурової залози.

Хвороба Ллойда Остіна

Нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін передав посадові обов'язки своїй заступниці. Міністра оборони США знов шпиталізували. За повідомленням Пентагону - із симптомами, що вказують на гостру проблему із сечовим міхуром.

Речник відомства Патрік Райдер зазначив, що про ускладнення стану здоровʼя міністра негайно повідомили Білий Дім, Конгрес та Обʼєднаний комітет начальників штабів. Остін поіхав до шпиталю із секретними та несекретними засобами звʼязку. Та зрештою передав посадові обовʼязки своїй заступниці Кетлін Гікс.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава Пентагону потрапив до лікарні. Ллойд Остін був госпіталізований у Вашингтоні для лікування симптомів, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром.

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