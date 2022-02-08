6 лютого міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що до Польщі прибули додаткові військові сили Сполучених Штатів у складі 1,7 тис. осіб.

Об’єднане Королівство надішле до Польщі додатково 350 військових.

Про це повідомляє Польське радіо.

Згідно з повідомленням, 7 лютого у Лондоні відбулася зустріч міністрів двох держав.

З приводу цього рішення міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив: "Дякую за це рішення. Безумовно, ми приймемо британських солдатів тільки-но це буде можливе. Ми хочемо, аби британські солдати діяли, звісно, на схід від Вісли на території Республіки Польщі, на якій зосереджена наша увага".

Читайте такожНАТО може посилити військову присутність на сході, якщо війська РФ залишаться в БілорусіСеред тем переговорів, що пройшли між очільниками оборонних міністерств, була також ситуація в Білорусі та питання кібербезпеки.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що додаткові війська приєднаються до контингенту зі 100 британських солдатів, які вже перебувають у Польщі, пише Politico.

Також він сказав, що Москва повинна очікувати санкцій та ізоляції, якщо Росія зробить "дурну помилку, вторгнувшись у суверенну країну, яка за власною волею висловила бажання не лише бути частиною НАТО, але й робити все по-своєму".

Блащак відповів, що Варшава і Лондон готові приймати подальші рішення на двосторонньому рівні або через НАТО, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну.

"Лише рішуче стримування може зупинити будь-яку потенційну російську агресію. Але також виходячи з нещодавнього досвіду, ми бачимо, що політика умиротворення лише заохочує потенційного ворога щось зробити", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого міністр оборони Польщі Блащак повідомив, що до Польщі прибули додаткові військові сили Сполучених Штатів у складі 1,7 тис. осіб.

За словами Блащака, вони будуть розміщені на східному фланзі НАТО, неподалік України.

НАТО збільшує свою присутність в країнах Балтії та Східної Європи на тлі продовження воєнного нарощення сил Російської Федерації біля кордонів України.

Президент США Джо Байден наказав розгорнути у Польщі, Румунії та Німеччині додатковий американський військовий контингент.