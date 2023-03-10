Офіційні переговори з РБ не ведуться.

Ніяких офіційних переговорів з Білоруссю Україна не веде. Контакти можливі тільки на непублічному рівні для обговорення окремих питань.

Про це розповів посол України в РБ Ігор Кизим виданню LIGA.net. Дипломат прокоментував нещодавні заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка, мовляв, Київ пропонував йому укласти пакт про ненапад. Посол повідомив: "Наш президент чітко сказав, що офіційні переговори не ведуться. Хто там спілкувався або не спілкувався — мені складно сказати".

Однак дипломат вважає необхідними будь-які зусилля для стримування Лукашенка від дій, які можуть нести загрозу для України на півночі. Державі не потрібен новий фронт.

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"Наше головне завдання-щоб з території Білорусі не було нападу на Україну. І для цього всі можливості повинні бути використані. Будь то особистий посланець або просто громадська організація — обговорити це можна", — додав Кизим.

Посол не хоче гадати, чи були публічні дипломатичні бесіди з Білоруссю на будь-яких майданчиках. За його словами, є офіційний канал із залученням МЗС і посла. Такі переговори не велися.

Відносини України та Білорусі: остання інформація

РБ продовжує підтримувати російську збройну агресію в Україні. Білорусь надає РФ техніку, боєприпаси, свої аеродроми і полігони для ведення війни проти нашої країни. Саме на території РБ базуються літаки МіГ-31К з "Кинджалами", через злети яких регулярно оголошується повітряна тривога.

Як повідомили в ГУР, Росія планує організувати в Білорусі масштабну провокацію з можливим підривом об'єктів інфраструктури та жертвами серед мирного населення. Таким способом агресор хоче втягнути у війну війська РБ.

Лукашенко 7 березня назвав президента України Володимира Зеленського "гнидою" і кинув йому "виклик". У своїх висловлюваннях він знову згадав, як Київ нібито звертався до Мінська з пропозицією підписати пакт про ненапад.

В МЗС і ОПУ відповіли на заяви Лукашенка, відкинувши звинувачення в бік України у зв'язку з вибухом літака А-50 на аеродромі "Мачулищі".

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