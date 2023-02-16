За його словами, він "звідси полетить задоволеним".

Олександр Лукашенко заявив, що готовий прийняти президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена в Білорусі, щоб "серйозно поговорити".

Він попросив іноземних журналістів "передати йому там своїми каналами", що Лукашенко готовий обговорити з ним "вирішення проблеми", коли Байден перебуватиме з візитом у Польщі, пише БЕЛТА.

"І навіть Путін підлетить до Мінська, і зустрінемося тут утрьох: два "агресора" і "миролюбний" президент. Чому ні? Заради припинення війни. Ось якщо він хоче припинити війну (з Польщі сюди поруч, я літак пришлю, якщо що, "Боїнг"), приймемо його. У нас море міжнародних аеропортів. Його борт номер один тут приземлиться. Колись Клінтон прилітав на подібному літаку. І ось тут, у вашій присутності ми втрьох (я вам гарантую, що Володимир Володимирович Путін сюди приїде) сядемо і вирішимо всю проблему", - заявив Лукашенко.

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Тут же він висловив упевненість, що Байден відмовиться приїжджати до Мінська. "Він залишиться в Польщі, тому що Польща - гієна Європи, і вона сьогодні насамперед відіграє найактивнішу роль з ескалації війни в Україні. Вона найбільше кричить, більше, ніж американці. Так що я запрошую вас і вашого президента в Мінськ. Забезпечимо повну безпеку, комфорт. І головне, він звідси полетить задоволеним", - додав Лукашенко.

"Я, гарантую вам, вплину на президента Путіна, він прилетить до Мінська для того, щоб ми сіли втрьох і подумали, що можна зробити. А, може, якщо Байден захоче, і Зеленський сюди прилетить. Не через Варшаву - а прямо через кордон. Ми з росіянами забезпечимо його спокійний переліт до Білорусі. 40 хвилин - і він тут. З Києва до Мінська", - додав він.

Візит Байдена до Польщі

Нагадаємо, що американський президент має прибути до Польщі 20-22 лютого. У ЗМІ писали, що там Байден може оголосити про нову допомогу для української армії.

Також з'являлася інформація про те, що в Польщі Байден зустрінеться із Зеленським. Президент спростував її, заявивши, що не отримував запрошення.

Сьогодні в Білому домі заявили, що візит президента до Європи обмежиться відвідуванням Польщі.

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