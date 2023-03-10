Мінськ хоче після переговорів підписати документи про "відносини у сферах взаємного інтересу".

Білоруський президент Олександр Лукашенко запланував на 12-13 березня провести офіційний візит до Ірану. Як повідомляє "Пул Первого", у Тегерані диктатор зустрінеться з президентом Ібрагімом Райсі.

Основний акцент в Ірані буде присвячений розвитку взаємодії всього спектру двосторонніх відносин, в тому числі у торгівельно-економічному співробітництві. Між сторонами планується обговорення реалізації спільних проектів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики. Також окрема увага буде приділена ситуації у регіоні та у світі в цілому.

"За підсумками переговорів буде підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу", - відзначає "Пул Первого".

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Зокрема буде підписана комплексна "дорожня карта" всебічного співробітництва між Білоруссю та Іраном. Це буде одна із центральних подій візиту Лукашенка.

Також у планах білоруського диктатора за ці два дні провести зустрічі з першим віце-президентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

Раніше Райсі та Лукашенко зустрічалися на саміті ШОС в узбецькій Самарканді у вересні минулого року. Тоді вони доручили своїй зовнішньополітичним відомствам зробити перевірку відносин між країнами та наростити потужність співпраці.

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Наприкінці січня президент прибув з візитом до Зімбабве та подарував африканській країні трактор.

17 лютого Лукашенко зустрівся з Путіним у Росії для переговорів щодо російсько-білоруського співробітництва. Зокрема вони вели мову про протистояння Західним країнам.

На початку березня білоруський диктатор полетів у Китай для підписання низки договорів про співпрацю з Пекіном. Там Лукашенко заявив про підтримку КНР Мінськом з усіх чутливих питань.

Натомість в Інституті вивчення війни запевняють, що візит Лукашенка до Пекіна мав мету допомогти Росії Західні санкції. Окрім цього у нього були можливість задовольнити і власні потреби.

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