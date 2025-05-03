У березні Трамп намагався знищити мережу американського мовлення на іноземну аудиторію.

Американська урядова служба новин "Голос Америки", яка працює на закордонну аудиторію, відновить роботу після того, як Білий дім зазнав невдачі у спробах її закрити. Про це повідомляє The Washington Post.

Мовник був фактично закритий кілька тижнів тому після того, як у березні адміністрація Трампа видала указ про ліквідацію Агентства США з питань глобальних медіа (USAGM). Ця структура зокрема контролює "Голос Америки" та виділяє фінансування іншим некомерційним медіа, таким як "Радіо Вільна Європа" / "Радіо Свобода", "Радіо Вільна Азія" та "Мережі мовлення Близького Сходу".

Вказані медіа одразу спробували оскаржити в суді рішення Білого дому. Окружний суддя США Ройс Ламберт тоді ж видав попередню судову заборону на виконання рішення Трампа про закриття цих медіа, назвавши указ свавільним і таким, що перевищує повноваження президента.

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І от цього тижня колегія федерального апеляційного суду у Вашингтоні, до складу якої входили два судді, раніше призначені самим же Трампом, погодилася з думкою судді Ламберта. Вона підтримала наказ про відновлення роботи "Голосу Америки" на час розгляду судової апеляції.

У п'ятницю прокуратура США надіслала електронного листа адвокату, який представляє співробітників "Голосу Америки". У цьому листі підтверджується, що деякі співробітники "Голосу Америки" та інші співробітники USAGM знову мають доступ до своїх урядових облікових записів.

Очікується, що персонал почне повертатися на роботу вже наступного тижня. Тоді ж має відновитися і мовлення.

Український журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш підтвердив цю інформацію у своєму Фейсбуку. Він також навів цитату з електронного листа, який отримав:

"Найближчими днями ви отримаєте вказівки про наступні кроки щодо модернізації агенції та виконання місії … Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма вами".

Сам Яриш зазначає, що наразі не зовсім зрозуміло, що це означатиме на практиці.

"Думаю, будемо мати більше інформації в наступні кілька днів", – зазначив він.

Як адміністрація Трампа боролася з державними видатками

Як писав УНІАН, після повернення у Білий дім у 2025 році Дональд Трамп визначив своїм головним пріоритетом скорочення державних видатків, для чого був навіть утворений спеціальний департамент під фактичним керівництвом Ілона Маска. Діяльність департаменту одразу викликала багато скандалів, зокрема підозри, що принаймні деякі члени департаменту працюють не стільки на уряд США, скільки на Росію.

Однак не тільки департамент Маска робив дивні речі. Так Державний департамент (МЗС) США вирішив закрити свій структурний підрозділ, який боровся з розповсюдженням російської та китайської пропаганди і дезінформації в американському інформаційному просторі. Закриття такого важливого відомства зекономило США "аж" 50 мільйонів доларів на рік.

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