Фіцо привітав Мадяра з перемогою на виборах і згадав про відновлення 'Дружби'

Він підкреслив, що визнає рішення громадян Угорщини на вчорашніх парламентських виборах.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо привітав з перемогою на парламентських виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра і заявив про готовність співпрацювати з новим угорським урядом, насамперед у галузі енергетики. Про це Фіцо написав у соцмережі X.

"З повною повагою визнаю рішення громадян Угорщини на вчорашніх парламентських виборах і готовий до інтенсивної співпраці з новим прем'єр-міністром Угорщини, якого вітаю з результатом виборів. Цілі уряду Словаччини залишаються незмінними", - заявив він.

За його словами, Словаччина прагне "дружніх та взаємовигідних" відносин з Будапештом, а також підтримує відновлення формату Вишеградської групи.

Також Фіцо відзначив спільний підхід з Угорщиною у захисті енергетичних інтересів.

"Я вважаю, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа в цілому мають сильну зацікавленість у відновленні роботи нафтопроводу "Дружба", - додав він.

Результати виборів в Угорщині: заяви України

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про пріоритетні питання поточного порядку денного, які Україна має намір урегулювати з новою угорською владою.

Зокрема, глава МЗС розповів, які треба вирішувати першорчегові питання з Угорщиною після парламентських виборів у цій країні і перемоги партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

"У нас широкий спектр питань: від прикордонної інфраструктури, взаємодії на європейському треку. Маю на увазі членство України в Європейському Союзі. А взагалі, якщо глобально говорити, - це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі, це і 20-й пакет санкцій, це і 90 млрд кредиту, це і формальне відкриття кластерів", - повідомив Сибіга.

