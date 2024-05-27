Лідери Франції та Німеччини проведуть двосторонні переговори у вівторок, Макрон каже, що необхідні "історичні рішення" щодо оборони та зростання ЄС.

Цього тижня Франція та Німеччина оприлюднять плани тіснішої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони Європи, реагуючи на тиск на європейців, щоб вони взяли на себе зобов’язання щодо власної безпеки після вторгнення Росії в Україну. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ця ініціатива є одним із кількох політичних напрямків, включаючи реформу ринків капіталу, які канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон обговорять у вівторок наприкінці триденного державного візиту президента Франції.

"Варіанти включають додавання ще однієї європейської системи протиповітряної оборони на доповнення до більш короткострокової ініціативи Європейського небесного щита (ESSI), очолюваної Німеччиною. ... ESSI включає ізраїльські ракети Arrow 3 і Patriot США, а також систему IRIS-T німецького виробництва, і підтримується 21 країною. Франція спільно з Італією розробила систему, відому як SAMP-T, або Mamba", - йдеться у матеріалі. Відео дня

За даними видання, іншим варіантом було б приєднання до подібного проекту, запропонованого Грецією та Польщею цього місяця, який має підтримку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Відповідна пропозиція наразі обговорюється. Водночас представники обох країн підкреслили важливість того, щоб Європа продемонструвала свою силу та відданість обороні перед зустріччю союзників по НАТО у Вашингтоні у липні.

Виробництво зброї в ЄС

Напередодні The Economist назвав головну проблему ЄС у процесі надання військової допомоги Україні. За даними видання, Європі не вистачає тротилу та іншого палива для снарядів і ракет.

Також УНІАН повідомляв, що президент США Джо Байден пообіцяв підтримувати Україну в боротьбі проти "жорстокого тирана". Водночас він підкреслив, що американські військові не воюватимуть в Україні, при цьому військова підтримка Штатів залишиться твердою.

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