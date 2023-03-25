Президента Франції розкритикували противники пенсійної реформи.

Президент Франції Еммануель Макрон потрапив у немилість противників пенсійної реформи, яка призвела до масових протестів. Під час інтерв'ю він "непомітно" зняв годинник.

Глава французької держави обговорював легітимність профспілок, коли опустив руки під стіл, після чого з його зап'ястя зник годинник.

Користувачі припустили, що у Макрона аксесуар від компанії Bell and Rose, яка співпрацює з багатьма установами, в тому числі армію і GSPR, яка займається питанням безпеки президента. На офіційному сайті вартість таких годинників, але без герба Франції, становить 2 400 доларів.

Водночас видання L'independant повідомило, що президент Франції носить цей годинник понад шість місяців.

"Президент знімає годинник не для того, щоб сховати його, а тому, що він щойно постукав ним об стіл. Шум чітко чути тільки за кілька секунд до початку відео, яке поширили в соціальних мережах", - пояснили в Єлисейському палаці.

Масові протести у Франції - що відомо

10 січня 2023 року прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн анонсувала підвищення пенсійного віку в країні до 2030 року, в результаті чого на пенсію французи будуть виходити в 64 років.

Таке рішення влади викликали вуличні протести і заворушеннями серед транспортників і персоналу нафтопереробних заводів.

17 березня близько 7 тисяч осіб влаштували в центрі Парижа спонтанну акцію проти пенсійної реформи. У свою чергу поліція застосувала сльозогінний газ проти агресивно налаштованих мітингувальників.

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