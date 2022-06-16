Напередодні французький лідер наполягав, що Україна має піти на переговори з Росією.

Французький президент Еммануель Макрон наголосив, що Україна сама вирішуватиме, коли погоджуватися на переговори з Росією та на яких умовах відновлюватиме мир.

Про це йшлося він заявив на спільному брифінгу за участю президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, президента Румунії Клауса Йоганніса та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Ми зробимо усе необхідне, щоби Україна сама вирішувала свою долю. І саме Україна вирішуватиме, у який момент вона припинятиме війну, у який момент вона сідатиме за стіл переговорів", - наголосив Макрон.

Він додав, що щоразу, як переговорював з Зеленським, "саме з цього виходив: на яких умовах вона буде відновлювати мир".

Видання Rainews.it. з посиланням на власні джерела пише, що Париж зацікавлений у відновленні повної територіальної цілісності України разом з окупованим Росією Кримом.

Напередодні французький лідер наполягав, що Україна має піти на переговори з Росією.

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