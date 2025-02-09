Макєєв вказав на той факт, що деякі німецькі партії в передвиборчій боротьбі недооцінюють загрозу РФ.

Росія "веде війну проти Європи і, насамперед, проти Німеччини. Таку заяву зробив український посол у Німеччині Олексій Макєєв.

"Крім демократичних партій, у виборах беруть участь також дві антидемократичні партії, які представляють радше російські, ніж німецькі та європейські інтереси", - застеріг дипломат, виступаючи на з'їзді Вільної демократичної партії.

Як зазначив Bild, ймовірно, український дипломат мав на увазі партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) і "Союз Сари Вагенкнехт" (BSW).

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Також Макєєв вказав на той факт, що деякі німецькі партії в передвиборчій боротьбі недооцінюють загрозу, яка йде від РФ.

Німеччина і загроза РФ

Наприкінці минулого року німецький міністр оборони Борис Пісторіус припустив, що РФ через кілька років може атакувати територію НАТО.

"Якщо ми будемо ігнорувати загрозу тільки тому, що вона викликає дискомфорт, то вона не стане меншою, а лише збільшиться", - висловив тоді думку міністр.

А на початку листопада 2024 року співробітник Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас заявив, що Європа втратила шанс підготуватися до війни з РФ, який своїм західним партнерам дала Україна. Тепер Росія спробує скористатися шансом знищити НАТО методами гібридної війни.

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