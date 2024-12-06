За його словами, наразі не час для публічного обговорення таких планів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі питання участі військових ФРН у миротворчій місії в Україні після закінчення війни залишається відкритим.

"Ми готуємося, опрацьовуємо сценарії, але робимо це конфіденційно", — заявив посадовець, якого цитує DW.

За його словами, наразі не час для публічного обговорення таких планів і рішення про участь бундесверу в миротворчій місії залежатиме від "умов, що складуться".

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"Наразі є багато "якщо" і "в разі". Якщо буде досягнуто миру, і якщо потім будь-хто — хто б це не був — запропонує миротворчі заходи з використанням військових засобів, то це буде залежати від характеру мандата, його обсягу, вимог, а також від згоди сторін, які нині воюють", — додав міністр.

Таким чином Пісторіус прокоментував пропозицію глави МЗС ФРН Анналени Бербок, яку в ЗМІ розцінили як підтримку участі Німеччини в миротворчій місії.

Ці викликало різку критику від лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца. Він наголосив, що це "безвідповідальне заняття поширювати такі спекуляції в цей час". Політик стверджує, що зараз ніхто не ставить такого питання.

Відправлення військ НАТО в Україну

Нещодавно Le Monde написала, що в Європі поновилися секретні дискусії щодо відправлення військ до України. Водночас видання The Times писало, що НАТО не захоче відправляти свої війська до України, оскільки якщо західних військових уб'є російська армія, то такі країни, як Велика Британія, можуть швидко бути втягнутими у війну.

А колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає ввести британські миротворчі війська для охорони кордону України в разі майбутнього припинення вогню з Росією.

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