Рукописи зберігалися у видавця Бернара де Фаллуа.

Видавничий будинок Gallimard оголосив, що 18 березня випустить збірку рукописів великого французького письменника Марселя Пруста.

Читайте такожУ Франції на місці табору, де загинули тисячі українців, хочуть побудувати електростанціюПро це пише The Guardian.

«Сімдесят п'ять сторінок» - збірка рукописів Пруста, які розкривають деталі циклу «У пошуках утраченого часу». Вони були написані в 1908 році.

Рукописи зберігалися у видавця Бернара де Фаллуа, який помер у 2018 році. За життя він керував посмертною публікацією кількох творів Пруста.

Він описував «Сімдесят п’ять сторінок» як «дорогоцінний путівник» до розуміння «У пошуках утраченого часу» та «журнал його створення».

Тексти збірки вважалися загубленими, і десятиліттями їх шукали французькі науковці. Дехто навіть вважав, що текстів не існує.

У пошуках утраченого часу - французький роман-епопея Марселя Пруста, створений ним протягом 1908/1909-1922 років й опублікований в семи частинах з 1913 по 1927 рік.

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Автор: Людмила Жерновська