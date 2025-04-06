Він закликає сказати їй "досить".

Американський підприємець, інженер і мільярдер Ілон Маск підтримав план президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа закінчити війну Росії проти України.

Як передає Il Messaggero, засновник компанії "SpaceX" сказав, що не поважає "тих, хто заохочує війну". За його словами, просто зараз у цій війні багато людей гинуть "без жодного плану", а це є жорстоким, нелюдяним та безглуздим:

"Президент Трамп має рацію: настав час зупинити цю бійню. Нас повинні турбувати люди, які гинуть в окопах в Україні та Росії: вони змушені вбивати один одного, не знаючи, чому і як довго. Настав час сказати "досить".

Позиція Маска по війні в Україні

​Як відомо, позиція мільярдера зазнала значних змін від початку повномашстабної війни. Спочатку Маск активно підтримував Україну, надаючи доступ до супутникового зв'язку Starlink для забезпечення зв'язку на фронті, однак згодом його риторика стала суперечливою.​

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У березні Маск заявив, що система Starlink є "кістяком української армії" і що "весь український фронт впаде", якщо він її вимкне. Він також висловив думку про необхідність негайного припинення бойових дій, стверджуючи, що "тисячі хлопців помирають ні за що", а "українська позиція слабшає з кожним днем".

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