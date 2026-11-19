Водночас американський мільярдер заявив, що не виправдовує РФ.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив про те, що Сполучені Штати нібито допомогли українцям усунути "демократично обраного президента". Про це він заявив в інтервʼю журналісту Ендрю Россу Соркіну.

Бізнесмен прямо не сказав, що йдеться саме про Революцію гідності. Однак він натякнув на те, що цю революцію організували Сполучені штати Америки.

"Це агресивні дії. І без допомоги Державного департаменту США та інших відомств цього б не сталося", - заявив Маск.

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Під час цього ж виступу Маск розкритикував спрощення "чорного-білого" сприйняття війни і закликав "проявляти емпатію" не лише до українських військових на фронті, а й до російських окупантів. Водночас американський мільярдер визнав, що Росія є агресором у війні проти України. Він також запевнив, що не виправдовує дії в Росії.

Зауважимо, що тези про "державний переворот" в Україні, який нібито "організував Захід" для зняття з посади президента-втікача Віктора Януковича, постійно просуває російська пропаганда. Сам Маск раніше вже теж критично висловлювався щодо Революції гідності. У 2023 році він заявив про те, що хоч вибори президента у 2010 і могли бути сумнівними, але "немає жодних сумнівів, що в Україні був переворот".

Тоді у відповідь на це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що протести під час Революції гідності були проявом свободи.

Інші проросійські погляди родини Маска

Зазначимо, що батько американського мільярдера Еррол Маск регулярно їздить до Росії та відвідує офіційні заходи кремлівських пропагандистів. Також старший Маск у жовтні минулого року заявив про те, що він не проти отримати російське громадянство. Він заявив, що це було б для нього "великою честю".

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