Копенгаген закликає інвестувати в оборону країни.

Найкращою відповіддю на останній масований обстріл України мають стати активні дії - Європа повинна "залізти в свої кишені" та інвестувати в українську оборону.

Про це в інтерв'ю DR заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен. За його словами, гроші на інвестиції можуть надійти із заморожених російських активів. Данія наразі головує у Європейському Союзі і саме вивчає таку можливість:

"Найочевидніше, з чого варто почати - це більше інвестувати в Україну. Вони, ймовірно, могли б виробляти вдвічі більше військової техніки, ніж зараз, якби у них були на це гроші".

Також міністр прокоментував паузу в поставках американських ракет Україні. Він підкреслив, що виснаження можливостей Сполучених Штатів Америки не означає, що європейці не можуть нічого у них купувати.

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США призупинили допомогу Україні

Як відомо, на початку липня Пентагон тимчасово призупинив постачання до України деяких зенітних ракет (включно з Patriot), високоточної зброї та артилерійських снарядів (155 мм, Hellfire, GMLRS тощо).

Офіційна причина - занепокоєння щодо виснаження запасів у США, викликане активним використанням озброєння в Європі та на Близькому Сході.

У розмові з журналістами президент Дональд Трамп заявив, що Штати не припиняли допомогу - вони передали Україні багато зброї та продовжують це робити, однак повинні переконатися, що мають достатньо і для себе.

Невдовзі стало відомо, що німецький уряд вже веде перемовини щодо купівлі Patriot у США, щоб компенсувати розрив у постачаннях.

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