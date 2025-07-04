Речник німецького уряду розповів журналістам, що Німеччина веде переговори зі Сполученими Штатами.

Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі Сполученими Штатами Америки щодо забезпечення України системами Patriot і ракетами до них. Про це повідомив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, пишуть Bloomberg і The Guardian.

Зазначається, що такі переговори розпочали, оскільки Росія дедалі сильніше б’є по Україні ракетами і безпілотниками, а США цього тижня призупинили поставки зброї.

У п’ятницю, 4 липня, журналісти запитали Корнеліуса, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США щодо закупівлі ракет Patriot для Києва, на що речник сказав, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.

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"Можу підтвердити, що з цього питання справді ведуться інтенсивні дискусії", – цитують Корнеліуса видання.

Він додав, що одним із варіантів, які розглядаються, є купівля ракет у Сполучених Штатів, а потім їх передача Україні.

Переговори між Німеччиною і США про зброю для України

Раніше УНІАН повідомляв про ймовірну секретну угоду між урядом Німеччини і президентом США Дональдом Трампом щодо зброї для України. Як писало видання Bild, уряд Німеччини терміново працює над екстреним рішенням, щоб передати Україні нові системи ППО і достатню кількість ракет. Зазначалося, що Берлін очікує згоди міністра оборони США Піта Гегсета на передачу двох установок Patriot, за які Німеччина готова заплатити.

За даними журналістів видання, запит було надіслано Гегсету ще кілька тижнів тому. До цього Україна безуспішно намагалася закупити Patriot безпосередньо у США і потім звернулася по допомогу до Німеччини. Однак у зв’язку з тим, що Білий дім призупинив раніше схвалені поставки, у Берліні стали побоюватися, що США тепер можуть відхилити і німецький запит.

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