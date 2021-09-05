Серед поранених і загиблих в аварії в Єгипті є діти / фото ua.depositphotos.com
В аварії за участю автобуса в Єгипті загинули щонайменше 12 осіб, зокрема й діти.
Про це повідомляє видання Al-Masry Al-Youm.
ДТП сталося в суботу, 4 вересня, в районі 109 кілометра траси Суец - Каїр. Автобус їхав з Шарм-еш-Шейха в єгипетську столицю, проте перекинувся.
Ще 34 людини внаслідок аварії отримали поранення. На місце прибули близько 30 "швидких".
За словами джерел у медичному закладі, багато поранених перебувають у важкому стані. У них, зокрема, струси мозку, кровотечі, переломи, синці та садна.
Зазначається, що серед поранених і загиблих були діти.
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