За словами джерел у медичному закладі, багато поранених перебувають у важкому стані.

В аварії за участю автобуса в Єгипті загинули щонайменше 12 осіб, зокрема й діти.

Про це повідомляє видання Al-Masry Al-Youm.

ДТП сталося в суботу, 4 вересня, в районі 109 кілометра траси Суец - Каїр. Автобус їхав з Шарм-еш-Шейха в єгипетську столицю, проте перекинувся.

Ще 34 людини внаслідок аварії отримали поранення. На місце прибули близько 30 "швидких".

За словами джерел у медичному закладі, багато поранених перебувають у важкому стані. У них, зокрема, струси мозку, кровотечі, переломи, синці та садна.

Зазначається, що серед поранених і загиблих були діти.

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Автор: Катерина Комолова