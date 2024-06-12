Група заявила, що виступ на державній арені може бути розцінений як схвалення наступу уряду на права людини.

Культовий британський гурт Massive Attack відмовився від концерту в столиці Грузії Тбілісі на знак протесту проти дій грузинської влади щодо активістів, які протестували через закон про іноагентів.

Як пише The Guardian, рішення про скасування виступу було спочатку оголошене організаторами, які заявили, що його ухвалили у зв'язку з "непередбаченими обставинами".

У заяві, опублікованій кількома годинами пізніше, гурт пояснив, що побоюється, що виступ у Грузії буде сприйнято як схвалення політичного керівництва країни.

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"Наразі виступ може бути розцінений як схвалення жорстокого придушення мирних протестів і громадянського суспільства. Побиття, арешти, погрози і насильство щодо мирних протестувальників, активістів і опонентів, а також закони, що очорнюють громадянське суспільство і заперечують права ЛГБТІ, йдуть врозріз з усім, за що ми виступаємо", - йдеться в заяві.

Бристольська група додала, що "солідарна з мирними протестувальниками в Грузії, які кидають виклик державному насильству, і вважає, що саме їхні голоси мають бути почутими, а їхня боротьба має бути в центрі уваги міжнародної спільноти".

Організатори заходу заявили, що власникам квитків буде повернуто гроші.

Ситуація в Грузії

Останніми місяцями в Грузії відбуваються багатотисячні протести проти закону про "іноземних агентів". Він зобов'язує ЗМІ та громадські організації, понад 20 % доходів яких надходить з-за кордону, реєструватися як "організації, що служать інтересам іноземної держави".

Брюссель назвав цей закон перешкодою для вступу Грузії до Європейського союзу. Держдепартамент США також висловив стурбованість тим, що "закон, натхненний Кремлем", є свідченням того, що уряд країни йде на зближення з Москвою.

Крім того, критики в країні та за кордоном стривожені законопроєктом, який не дасть змоги реєструвати одностатеві шлюби та гарантує, що лише "гетеросексуали" зможуть всиновлювати дітей.

Водночас, згідно із законопроектом, згадки про ЛГБТК+ буде видалено з громадських місць, а школам буде заборонено надавати інформацію, яка нібито "пропагує приналежність до протилежної статі, одностатеві стосунки або інцест".

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