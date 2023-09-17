Те, що Лавров погодився на зустрічі з представниками Ватикану, посланник вважає "безперечно позитивним розвитком подій".

Посланник Папи Римського щодо України Маттео Дзуппі цього тижня відправився до Китаю в рамках "мирної місії". Як пише Vatican News, після повернення він заявив журналістам, що всі сторони "повинні рухатися в одному напрямку, тобто знайти ключ до справедливого та безпечного миру".

Він також відзначив зусилля голови МЗС країни-агресора Сергія Лаврова, який погодився вести діалог і зустрічатися з ним. Кардинал заявив, що це "важливо, оскільки мир досягається шляхом діалогу та пошуку можливих і необхідних шляхів", і додав, що це "безперечно позитивний розвиток подій і узгоджується з баченням Папи Франциска".

"М’яч не тільки на полі України. Всі повинні грати. Україна вже підключилася і представила свої пропозиції. Насправді кожен повинен брати участь у прагненні до миру", – сказав Дзуппі.

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Маттео Дзуппі в РФ - що повідомлялося

Наприкінці червня спеціального посланника Папи Франциска щодо України Маттер Дзуппі відвідав Росію. Кардинал двічі зустрічався з радником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Крім цього, він також зустрівся з уповноваженою президента Росії з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, щодо якої суд в Гаазі видав ордер на арешт у зв’язку з її причетністю до депортації неповнолітніх з України під час повномасштабної війни. Метою було обговорення питань щодо українських дітей у Росії. Також була зустріч Патріархом Російської православної церкви Кирилом.

Після поїздки до Москви Дзуппі заявив, що мирного плану для України не існує.

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