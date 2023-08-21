Міністр оборони Данії заявив, що допомога країні, до якої вторглися, ніколи не може бути "ескалацією конфлікту", як це називають росіяни.

Передача Україні винищувачів F-16 не може розглядатися як ескалація. Йдеться лише про захист України.

Про це заявив Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен у відповідь на критику посла Росії в Копенгагені Володимира Барбіна, пише TV 2.

"Представник країни, яка вторглася до мирного сусіда і вбиває мирних жителів, насмілюється казати, що інші ескалюють конфлікт, який вони могли б зупинити його завтра, просто сказавши, що зараз ми повертаємося до своєї країну. Я думаю, йому повинно бути соромно", - каже Еллеманн.

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За його словами, те, що Данія допомагає зробити Україну "непереможною", ніколи не може бути "ескалацією конфлікту", як це називають росіяни.

"Ми робимо країну більш спроможною захистити себе. Країну, до якої вторглися. Надання країні можливості захищатися ніколи не може бути агресією", - говорить Еллеманн.

Міністр оборони Данії також підкреслив, що умови постачання літаків F-16 Україні такі ж, як і за попередньою військовою допомогою.

"У пожертвах зброї, які ми зробили, є умова, що ви використовуєте його для захисту", - сказав Еллеманн. За його словами, мова йде про захист України від жорстокої сили, що напала на неї.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ці дні президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Данії та Нідерландах. Основною темою цих візитів була поставка Україні західних винищувачів. Як стало відомо, Данія має намір передати Україні 19 винищувачів F-16. За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, перші шість винищувачів F-16 Країна передасть Україні ближче до Нового року.

Після появи цієї інформації посол Росії в Данії Володимир Барбін заявив, що Москва вважатиме "ескалацією" війни поставку Україні данських винищувачів F-16. Посол країни-агресора стверджує, що військова допомога Данії "штовхає Україну в прірву, а її населення прирікає на нові жертви". "Данія своїми справами і словами прагне не залишити Україні іншого вибору, окрім як продовження військового протиборства з Росією", - сказав представник російської терористичної держави.

Також про намір передати такі літаки заявили в Нідерландах. Ця країна має в своєму розпорядженні 42 винищувачі F-16, але скільки з них в результаті відправляться в Україну, поки не відомо.

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