За версією росіян, Данія примушує Україну воювати з Росією.

Росія вважатиме "ескалацією" війни поставку Україні данських винищувачів F-16. Про це заявив посол Росії в Данії Володимир Барбін.

"Прикриваючись тезою, що Україна сама повинна визначати умови миру, Данія своїми справами і словами прагне не залишити Україні іншого вибору, окрім як продовження військового протиборства з Росією", – йдеться в заяві.

Також Барбін, який представляє країну-агресора в цій війні, стверджує, що військова допомога Данії "штовхає Україну в прірву, а її населення прирікає на нові жертви".

Відео дня

"Цілі спеціальної військової операції на Україні щодо забезпечення Росією своєї національної безпеки будуть досягнуті", - заявив він.

Поставка Україні F-16: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні президент Володимир Зеленський відвідав Данію та Нідерланди. Основною темою цих візитів було питання постачання Україні західних винищувачів. За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, перші шість винищувачів F-16 країна передасть Україні ближче до Нового року. Всього данці готові передати 19 винищувачів.

Також своїми літаками поділяться Нідерланди. Ця країна має в своєму розпорядженні 42 винищувачі F-16, але скільки з них в результаті відправляться в Україну, поки не відомо.

Як пояснили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, ці винищувачі дозволять дещо знизити російську перевагу в повітрі.

Вас також можуть зацікавити новини: