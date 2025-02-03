Також лідери США та Мексики домовились співпрацювати у сфері безпеки.

Президент США Дональд Трамп відтермінував введення 25% тарифів проти Мексики на один місяць після того, як провів розмови зі своєю колегою Клаудією Шейнбаум, пише Bloomberg.

Після того, як Шейнбаум повідомила про це, а Трамп підтвердив таку інформацію у своєму дописі в соцмережах, ринки зросли, а песо (валютна одиниця у Мексиці - УНІАН) подорожчав на 1,3% по відношенню до долара.

"Лідери домовилися, що Мексика відправить 10 000 офіцерів Національної гвардії на кордон, щоб допомогти зупинити потік фентанілу та міграцію до США, що є ключовою вимогою Трампа для уникнення тарифів. Затримка з Мексикою підкріплює думку про те, що Трамп розглядає тарифи як переговорний хід, але все ще не бажає завдавати економічного болю американцям, а Шейнбаум виграє час, щоб показати, що вона є партнером для США, а не супротивником", - підкреслили у виданні.

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Обоє лідерів заявили, що їхні країни продовжать переговори щодо тарифів у наступному місяці. Також на пресконференції Шейнбаум наголосила, що домовилась з Трампом про частіші зустрічі. За її словами, США також зобов'язалися працювати над тим, аби до Мексики незаконно потрапляла зброя.

"Переговори очолять держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік, а також високопоставлені представники Мексики", - написав Трамп у своєму дописі в Telegram.

Своєю чергою видання The Washington Post уточнило, що Трамп під час переговорів наголосив на загрозі через контрабанду фентанілу через кордон.

"Цей опіоїд, що викликає сильну залежність, за останні роки вбив десятки тисяч американців. Влада США стверджує, що мексиканські картелі виробляють цей наркотик, використовуючи хімікати, імпортовані з Китаю та інших країн", - зазначили у виданні.

Зазначається, що порівняно з героїном, кокаїном або марихуаною, цей наркотик є дуже компактним. Зазвичай його виготовляють у невеликих лабораторіях, деякі з яких знаходяться у багатоквартирних будинках.

Політика Трампа - останні новини

Як писав УНІАН, лідери ЄС готують відповідь на випадок запровадження мит від США. Зазначається, що деталі цих заходів поки що тримають у таємниці, аби не провокувати Дональда Трампа.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що війна в Україні і політика Трампа підштовхують Європу стати більш незалежною. За його словами, це підштовхує європейців бути більш згуртованими, більш активними у реагуванні на питання їхньої колективної безпеки.

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