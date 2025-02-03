За словами президента Франції, через політику Трампа країни Європи мають бути більш активними у реагуванні на питання їхньої колективної безпеки.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вторгнення РФ в Україну та політика президента США Дональда Трампа стимулюють Європу до більшої відповідальності за власну фізичну та економічну безпеку. Про це він сказав перед зустріччю лідерів ЄС в Брюсселі, пише Reuters.

За його словами, політика Трампа є одним з кількох факторів, які підштовхують ЄС до того, аби стати менш залежним від інших.

"Епідемія COVID та російська агресія в Україні стали моментами пробудження. Те, що відбувається в цей самий момент сьогодні в Україні, те, що відбувається також зараз з вибором, деклараціями нової американської адміністрації президента Трампа, підштовхує європейців бути більш згуртованими, більш активними у реагуванні на питання їхньої колективної безпеки", - наголосив Макрон.

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Президент Франції зауважив, що це свідчить про посилення європейської оборонної промисловості та закупівлю більшої кількості європейських озброєнь.

"Його коментарі відображають його бачення європейської "стратегічної автономії". Але деякі інші лідери підкреслили, що хочуть продовжувати міцне безпекове партнерство зі США та іншими членами альянсу НАТО і продовжувати купувати американську зброю", - зазначили у Reuters.

Зокрема прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що виступатиме проти запровадження обмежень на закупівлю зброї.

"Безпека - наш пріоритет. Відносини з США, Канадою та Норвегією у сфері оборони повинні залишатися на першому плані", - сказав політик.

Водночас новий прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що Європа була "трохи лінивою в питанні оборони", однак президент Росії Володимир Путін "розбудив нас".

"Ми повинні підтримувати відносини зі Сполученими Штатами. Посилення європейської оборони... в партнерстві з трансатлантичним альянсом - це правильний шлях", - підкреслив він.

Політика Трампа щодо Європи - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що на Дональда Трампа чекатиме "жорстка відповідь", якщо він введе мита на імпорт з ЄС. За її словами, це торкнеться співробітників і компаній у США, Європі, Канаді та інших країнах, залучених до цього.

Водночас радник президента США з національної безпеки Майк Волтц наголосив, що Трамп буде тиснути на країни Європи, які не збільшують витрати на оборону. Він зазначив, що настав час для Європи продемонструвати свою відданість НАТО, збільшивши свої витрати щонайменше до 5 відсотків ВВП.

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