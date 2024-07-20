Також прем'єр-міністр Італії підтримує нову політику фон дер Ляєн щодо імміграції.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила, що зможе працювати з Урсулою фон дер Ляєн, попри те, що її партія "Брати Італії" проголосувала проти другого терміну її перебування на посаді голови Єврокомісії, пише Reuters.

"Ми співпрацювали до цього часу і будемо продовжувати це робити в майбутньому. Ми люди, які мають обов'язки, і ми розуміємо їхню важливість", - запевнила Мелоні в інтерв'ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera.

Крім того, прем'єр-міністр Італії додала, що підтримує коментарі фон дер Ляєн у її зверненні до Європарламенту щодо необхідності контролювати імміграцію, проте Мелоні підкреслила, що Європа в цілому потребує меншого регулювання та пошуку шляхів підвищення своєї економічної конкурентоспроможності.

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Також політик наголосила на важливості Італії як третьої за величиною економіки в Європейському Союзі та члена-засновника блоку. Вона додала, що Італія має найстабільніший уряд з усіх великих країн ЄС.

"Всі визнають вагу і роль Італії", - зауважила вона.

Крім того, Мелоні зазначила, що зможе працювати і з тим, хто буде обраний президентом США в листопаді.

"Для мене головне - це міцність альянсу зі Сполученими Штатами. Думати, що альянс між двома країнами G7 зміниться зі зміною уряду - нерозумно і по-дитячому", - пояснила прем'єр Італії.

Обрання голови Єврокомісії - що відомо

Як писав УНІАН, 18 липня Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Європейської комісії.

"Фон дер Ляєн обрали. 401 голос "за", а їй потрібен було 360. Більший запас, ніж у 2019 році", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк.

Водночас перед своїм обранням президентка пообіцяла реформувати управління кордонами, зміцнити Фронтекс і Європол, а також запропонувати новий підхід до повернення мігрантів.

"Ми не будемо проявляти жодної толерантності до тих, хто загрожує безпеці наших кордонів і наших громадян гібридними атаками. Ворожі суб'єкти, які штовхають людей через зовнішні кордони ЄС в політичних цілях, повинні бути визнані загрозою нашій безпеці і повинні бути санкціоновані", - наголосила вона.

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