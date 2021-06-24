На переконання канцлера ФРН, не існує іншого способу врегульовувати конфлікти, як безпосередньо розмовляти з президентом РФ.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликає Європейський союз започаткувати високого рівня перемовини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Як повідомляє видання Politico, Меркель прагне підкріпити французько-німецьку пропозицію для проведення саміту з російським президентом, що спричинило великі розбіжності в межах ЄС.

"На мою думку, ми як Європейський союз повинні також прагнути налагодити прямий контакт з Росією і російським президентом", - сказала Меркель під час виступу у Бундегстазі перед проведенням зустрічі лідерів країн-членів ЄС, яка розпочнеться сьогодні у Брюсселі і на якій обговорюватимуться відносини з РФ.

"Цього недостатньо, щоб президент США Джо Байден говорив з російським президентом - я дуже вітаю це - але Європейський союз повинен також створити формати для переговорів", - заявила Меркель, маючи на увазі нещодавню зустріч "віч-на-віч" між Байденом і Путіним у Женеві.

Читайте такожПутін заявив про відповідальність РФ за безпеку та процвітання сусідніх країнКанцлер Німеччини додала, що "не існує іншого способу урегульовувати конфлікти".

Переговори з Путіним

23 червня видання Financial Times повідомило, що канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче, щоб ЄС розглянув можливість запрошення російського президента Володимира Путіна на саміт з лідерами ЄС. Цю ініціативу підтримує і президент Франції Еммануель Макрон.

Посли Франції та Німеччини на засіданні комітету постійних представників ЄС у середу у Брюсселі висунули в останній момент пропозицію про проведення зустрічі на вищому рівні з Путіним як можливого способу відновлення відносин, які, за оцінками блоку, перебувають в "негативній спіралі".

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Автор: Віталій Саєнко