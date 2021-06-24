Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт лідерів ЄС, а її ідею підтримав президент Франції Емманюель Макрон.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на Reuters та Financial Times.
На зустріч у такому форматі європейські лідери готові, щоб спробувати покращити відносини з РФ. Володимира Путіна не запрошували на саміти ЄС після анексії Криму Росією в 2014 році.
Зазначається, що така ініціатива пролунала після зустрічі президента США Джо Байдена в Женеві з Путіним 16 червня. Франція і Німеччина стурбовані тим, що підхід ЄС до Росії в останні роки в основному був зосереджений на санкціях проти Москви.
"Нам потрібно обговорити, як вийти з цієї негативної спіралі, але ми повинні рухатися разом", - повідомив один з високопоставлених дипломатів ЄС.
При цьому він зазначив, що деякі країни Балтії можуть не погодитися на такий саміт.
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Також ЗМІ пишуть, що посли Німеччини та Франції вже озвучили нові пропозиції на зустрічі з представниками ЄС в Брюсселі.
Зазначається, що Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі і держсекретар США Ентоні Блінкен приїжджали до Берліна для переговорів з Меркель.
Один із високопоставлених дипломатів ЄС зауважив, що франко-німецька ініціатива викликала "сморід" серед інших країн-членів ЄС, які висловили розчарування у зв'язку з "втручанням в останню хвилину" напередодні саміту.
Повідомляється, що інший представник держави-члена ЄС назвав втручання "не дуже корисним", а його колега додав, що європейські країни "все ще аналізують" несподіваний крок.
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