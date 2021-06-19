Лише шляхом переговорів можна прозондувати позиції одне одного, переконана канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель вважає необхідним мати інтенсивний діалог між Євросоюзом та Росією.

Про це вона заявила у Берліні перед зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає DW.

"Росія для нас - великий виклик, але Росія також є великою сусідкою ЄС на континенті. Ми дуже зацікавлені, якщо ми хочемо безпеки та стабільності в ЄС, залишатися у діалозі з Росією, як тяжко це не було б", - сказала Меркель.

За її словами, "якщо президент США Джо Байден зустрічається з Володимиром Путіним як президентом Росії і веде дуже відкритий діалог, то принаймні виправдано, що ми з європейської боку робимо те саме".

Меркель зазначила, що лише завдяки переговорам можна прозондувати позиції одне одного. Й тут нічого не змінює той факт, що всі країни ЄС піддаються гібридним атакам з боку Росії і що в питанні врегулювання на Сході України є лише незначний прогрес, зауважила Меркель.

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Еммануель Макрон погодився з Меркель і, своєю чергою, наголосив на важливості виробити спільну лінію ЄС щодо Росії.

Саме питання відносин з Росією буде одним з головних на порядку денному саміту ЄС, що відбудеться наприкінці наступного тижня. Лідери Німеччини та Франції раніше нерідко проводили консультації перед важливими самітами ЄС, аби узгодити позиції.

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Автор: Олександр Топчій