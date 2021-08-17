У США планують вивозити по 5 тисяч осіб на добу.

Евакуація людей із захопленого талібами Афганістану поновилася. Аеропорт Кабула охороняють понад три тисячі американських та британських військових.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Всього біля аеропорту афганської столиці знаходяться 2,5 тисячі солдатів з США та 700 з Великобританії й найближчим часом надішлють підкріплення.

Згідно з планами США, в день мають намір вивозити по 5 тисяч осіб як американських громадян, так і місцевого населення. Напередодні люди заблокували злітні смуги аеропорту, намагаючись втекти з країни.

Читайте такожЧіплялися за шасі: ЗМІ показали відео падіння людей з літака в АфганістаніДипломати Європейського Союзу проведуть екстрені переговори щодо ситуації в Афганістані. На кризу в країні після виведення американських військ відреагував Джо Байден. Він поклав відповідальність на корумповану владу, колишнього президента та армію. При цьому він назвав завершення американської місії в Афганістані своїм обов'язком.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

При цьому США тимчасово зупинили евакуацію людей зі столиці Афганістану. Причиною такого рішення стала велика кількість пасажирів, які скупчилися на злітно-посадковій смузі.

Автор: Анастасія Горбачова