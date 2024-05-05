За словами китайського лідера, він "розуміє ставки української кризи для європейців".

КНР має намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством над пошуком шляхів "вирішення української кризи". Про це у своїй колонці для Le Figaro заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Як відомо, лідер Піднебесної прибув до Франції з дводенним візитом. Зокрема, він проведе переговори з президентом Еммануелем Макроном.

Глава КНР, з-поміж іншого, пообіцяв відкрити китайські ринки для західних компаній, запевнив, що розуміє ставки української кризи для європейців і каже, що прихильний до взаємного поваги та мирного співіснування між державами.

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"Я маю велике задоволення здійснити свій третій державний візит до Франції на запрошення президента Еммануеля Макрона. Для китайців Франція має неповторний шарм. Це батьківщина багатьох великих філософів, письменників і художників, які надихнули людство", - зазначив Сі Цзіньпін.

За його словами, він сподівається, що мир і стабільність скоро повернуться до Європи.

"Ми маємо намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти правильні шляхи вирішення кризи", - підкреслив лідер Китаю.

Візит Сі Цзіньпіна до Франції - останні новини

Макрон буде тиснути на Сі Цзіньпіна під час візиту лідера Китаю до Франції. Про це йдеться у матеріалі Le Monde. За даними видання, переговори президента Франції з китайським колегою будуть присвячені підтримці китайською економікою збройової промисловості РФ.

Також УНІАН повідомляв, що правитель Росії Володимир Путін приїде до Китаю одразу після візиту Сі Цзіньпіна до Європи. За інформацією Bloomberg, це буде перший міжнародний візит диктатора після початку нового терміну правління.

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