За словами Уоллеса, ситуація "незадовільна" у всьому Альянсі НАТО.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес констатував, що Захід не був готовий до війни в Україні.

За його словами, стан західних Збройних сил "недостатньо хороший", пише Sky News.

Воллес також заявив, що стан збройних сил, їхні запаси і їхня здатність розгортати системи озброєнь були "незадовільними" у всьому Альянсі НАТО.

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Його коментарі прозвучали після того, як голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила світовим лідерам, що ЄС прискорить і розширить виробництво боєприпасів.

"Ми могли б подумати, наприклад, про попередні угоди про закупівлі, які дають оборонній промисловості можливість інвестувати у виробничі лінії зараз, щоб вони працювали швидше і збільшували обсяги, які вони можуть доставити", – заявила вона на Мюнхенській конференції з безпеки.

Урсула фон дер Ляєн зокрема згадала про гостру потребу України в стандартизованих боєприпасах і 155-метрових артилерійських снарядах.

Нестача боєприпасів у Європі на тлі війни в Україні

Напередодні в НАТО визнали, що війна в Україні виснажує запаси боєприпасів країн-союзників. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що темпи виробництва перевищують темпи витрачання боєприпасів у багато разів. Приміром, під час боїв ЗСУ роблять понад 5 тисяч артпострілів на день, що приблизно дорівнює річному замовленню європейської країни в мирний час.

Про проблему почали говорити ще торік. У жовтні після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів НАТО Столтенберг заявляв, що було прийнято рішення про збільшення запасів боєприпасів і техніки.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який провів переговори з генсеком НАТО Столтенбергом, висловив упевненість в тому, що союзники подвоять зусилля по збільшенню виробництва зброї і боєприпасів для підтримки нашої країни.

18 лютого Німеччина повідомила, що збільшує виробництво зброї для себе і України.

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